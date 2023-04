De moins en moins d’ambulants au Marché aux Fleurs de Tournai, mais des ventes satisfaisantes

Ils n’étaient d’ailleurs pas assez nombreux pour remplir toute la rue Royale, et la Ville a dû faire appel à d’autres vendeurs, par exemple de produits de bouche. Le périmètre était fameusement réduit et les ambulants occupaient cette année uniquement la rue Royale (et pas les quais), après avoir été délocalisés l’an dernier place Reine Astrid à cause des travaux. Si les ambulants auraient aimé y rester, trouvant l’agencement des lieux plus agréable, les commerçants de la rue Royale ont prôné un retour dans la rue flambant neuve. Le Marché aux Fleurs a donc fait son retour à son endroit initial.

« Les clients sont là »

Malgré la météo capricieuse, les ambulants sont plutôt satisfaits du bilan de la journée. Parmi les marchands, on retrouve de vrais habitués. Pierre Vandevondel participait à son 46e marché. « J’ai commencé à 10 ans et j’aurai 58 ans dans quelques jours. Avec les deux années d’absence, cela fait donc 46 ans que je participe au marché aux fleurs en temps qu’ambulant, pour notre entreprise familiale basée à Kain. On fait les fleurs coupées mais on cultive aussi nous-mêmes certaines plantes comme les géraniums, surfinias, chrysanthèmes… On a 3.000m² de serres à Kain. On est donc producteurs et grossistes. Nous sommes le plus gros stand de fleurs coupées du Marché aux Fleurs. Il y a quelques années, on était quatre ou cinq mais désormais, en grand stand, nous sommes seuls. La configuration de la place Reine Astrid était plus jolie comme nous sommes moins de marchands », affirme Pierre Vandevondel. « Nous sommes très contents niveau ventes, dès 6h30, on a eu des clients réguliers. Il n’y a pas la grande foule puisqu’il n’y a pas de grand soleil, mais les clients sont quand même bien là ! ».

L’IPES, l’école d’horticulture, vendait les plantes produites par les élèves. - C.D.

Dans le stand de l’école IPES, Lohan Lamarque, 15 ans et en études professionnelles d’horticulture, était fier de conseiller les clients. « Ce sont des plantes que l’on fait pousser à l’école, on vend essentiellement nos produits. Bouturage, semis et repiquage, on fait tout nous-mêmes et on propose ce vendredi, des arbustes d’ornement, plantes vivaces, plantes d’intérieur et compositions florales. C’est la première fois que je vends nos plantes, les clients demandent des conseils, ils veulent par exemple savoir si telle plante résiste au gel. On a tellement bien vendu le matin qu’on a dû retourner à l’école pour réapprovisionner notre stand ».

De la solidarité au milieu des fleurs

Le magasin Desablens accueillait sur sa devanture l’ASBL l’île en soi et avait préparé des fleurs dont les bénéfices revenaient à la structure. « Au départ, des membres de chez Desablens ont fait les 20km de Bruxelles et on ne voulait pas courir pour rien, mais bien courir pour la bonne cause. On avait alors choisi L’île en soi, une ASBL tournaisienne », indique Pascale Desablens.

Pascale Desablens a donné un coup de pouce à l’ASBL L’île en soi. - C.D.

L’île en soi accueille des personnes atteintes du cancer. « C’est une maison de médecine intégrative qui propose des ateliers assurés par des bénévoles. Cela crée des liens sociaux. Les patients viennent chez nous pour se ressourcer, se reposer », confie Isabelle Schlikker.