Incivilités, violences psychologiques et physiques...: les exclusions d’élèves repartent fortement à la hausse

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS) avait déjà levé un coin du voile sur le bilan 2021-2022 des exclusions scolaires : nous vous avions ainsi appris que 555 élèves avaient, dans les motifs de leur exclusion, un comportement inapproprié vis-à-vis d’un membre du personnel.

Voici le bilan complet pour l’année scolaire passée. Les exclusions (1.642) et refus de réinscription (1.261) ont rebondi de manière très déplaisante au cours de l’année scolaire 2021-2022 : plus de 2.900 cas, ce qui est largement supérieur aux 1.850 dossiers de l’année 2019-2020… Mais la bienveillance demandée en début de pandémie de Covid-19 avait certainement joué un rôle. Les dernières statistiques restent néanmoins inférieures aux 3.651 cas (2.167 exclusions et 1.484 refus de réinscription) de la dernière année « normale », avant le Covid : l’année scolaire 2018-2019.