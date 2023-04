La semaine de Benjamin Maréchal: «Je me suis discrètement faufilé dans un salon de l’érotisme à Bruxelles»

Aujourd’hui, « Maître » exploite un énorme donjon de 350 m² en France près de Valenciennes. Passionné, il s’est perfectionné dans les jeux de lames, les jeux d’aiguilles et les jeux de feux. « J’utilise du gel spécial, on obtient des flammes de plus d’un mètre de haut. Je dis toujours qu’il ne faut pas reproduire cela chez soi, c’est dangereux et le risque de brûlures est réel ». Sur papier, cela peut sembler impressionnant. Pas autant que certains collègues qui, ce week-end à Erotix, pendront des esclaves à des crochets de boucher. « À même la chair ».

La vie des gens est parfois surprenante et, comme toujours, il convient de ne pas les juger. Maître Doberman me montre du doigt une de ses soumises qui l’accompagne au salon. « J’ai deux divorces derrière moi et je ne veux plus cela. La vie classique, la vie des Moldus ce n’est pas pour moi. J’ai fait le choix d’une philosophie de vie. Je vis avec mes deux soumises 24h sur 24 ». Dans le milieu, l’homme semble être une pointure. Il ne fanfaronne pas. Posé, Maître Doberman fait partie de cet univers X ou les valeurs semblent primer sur la libido. « La clé, c’est le consentement. Il ne faut pas oublier qu’à travers le jeu et le fun il y a une personne qui reçoit. La soumission-domination, c’est un échange. Il faut aussi du plaisir pour le soumis. Et puis n’oubliez pas qu’il y a toujours un code de sortie. ».