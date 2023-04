Meurtre de la baronne Myriam Ullens: les fils et la fille du baron n’étaient pas présents aux funérailles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Myriam Ullens de Schooten avait septante ans. Son meurtre, commis par son beau-fils Nicolas le 29 mars au matin, a provoqué un énorme séisme. Blessé lors de l’attaque mais vite sorti de l’hôpital, Guy Ullens s’est constitué partie civile contre son propre fils âgé de 57 ans. On ignore toujours ce qui a poussé ce dernier à commettre l’irréparable mais tous, ou presque, avancent des raisons d’ordre financier. La justice fera son travail pour expliquer ce meurtre.

En attendant, ce vendredi, on était en mode « recueillement ». Parmi la centaine de personnes autorisées à assister aux funérailles de la baronne née Myriam Lechien, il n’y avait pas l’ombre des trois fils ni de la fille du baron Guy Ullens. Brigitte, il y a quelques jours, avait expliqué à nos confrères du Nieuwsblad que sa proche famille serait présente s’il le souhaitait. Ce n’était donc pas l’heure de la réconciliation, hier. Et beaucoup le déplorent. C’est le cas d’un ami des deux familles, le styliste Édouard Vermeulen. « Si j’étais présent ce vendredi, c’était pour répondre à l’invitation du baron. Je voulais lui présenter mes condoléances ainsi qu’aux enfants de Mimi. Et, surtout, parce qu’elle était une amie de très longue date ».