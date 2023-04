L’Union Saint-Gilloise ne s’adaptera pas à Gand ce samedi: «Il n’y aura pas de plan anti-Orban»

Un avant-goût de playoffs. La Gantoise pourrait être l’une des trois équipes que l’Union rencontrerait à nouveau d’ici quelques semaines. « Cela pourrait être un match de Champions Playoffs, c’est clair, dans un beau stade et face à une très bonne équipe », lance Karel Geraerts, conscient que son équipe a la possibilité de creuser l’écart avec le quatrième du classement.

« Mais honnêtement, on ne regarde pas trop à cela. On reste concentré sur notre parcours. Et on analysera la situation après les trois derniers matches de la phase classique. En tout cas, on sait que ces trois points peuvent être décisifs au décompte final. On ne pensera donc certainement pas à Leverkusen (NDLR : contre qui l’Union jouera jeudi prochain). »