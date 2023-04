Fausse attaque terroriste à l’athénée: mauvaise blague

Comme le rapportent nos confrères de l’Avenir, le jeune individu est rentré à l’école. Il aurait d’abord volé des affaires dans les objets trouvés. Ce n’est pas tout. Pas vraiment encagoulé mais un t-shirt couvrant son visage sans doute pour que l’on ne l’identifie pas, il est entré dans une classe et a crié « Allahu akbar ». Il a ensuite jeté un sac en classe et a pris la fuite.

Le jeune homme a expliqué aux forces de l’ordre qu’il avait voulu faire une blague… L’athénée n’a pas voulu en rester là, les responsables ont décidé de porter plainte. Et le directeur d’ajouter à L’Avenir : « Même si personne n’a été blessé, l’incident qui a suscité un vif émoi parmi les élèves et les équipes éducatives. La personne est majeure et devra assumer ses responsabilités, insiste Pierre Pagnoul. J’ai fait appel aux équipes mobiles ainsi qu’au PMS pour apporter un soutien psychologique car il y a eu un réel impact. Nous avons également envoyé un courrier à tous les parents des élèves de l’école pour les informer de la situation. »