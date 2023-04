«Votre avis compte»: la police sonde les habitants de la zone Stavelot-Malmedy avant de se munir de bodycams

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs années, l’utilisation des bodycams par les forces de l’ordre est une question qui se pose régulièrement. Ces petites caméras sont attachées au gilet des policiers et peuvent être enclenchées d’un simple geste pour permettre de filmer n’importe quelle scène. Elles séduisent de plus en plus les policiers pour de nombreuses raisons. Dans la zone de police Stavelot-Malmedy, on a d’ailleurs pour projet d’en équiper les équipes d’intervention. Mais avant de foncer tête baissée pour s’en équiper, la zone de police lance un sondage en ligne pour interroger la population et recueillir son avis sur la question. Une démarche inédite.