Après avoir mené 0-2, les Red Flames s’inclinent 3-2 en préparation en Autriche

Privées de Tessa Wullaert, malade, et de plusieurs autres pions, les joueuses de Ives Serneels avaient pourtant fait le plus dur en menant 0-2. Elles ont inscrit deux buts en deuxième mi-temps par l’intermédiaire de Sarah Wijnants (47e) et Jassina Blom (51e).

Un but contre son camp de Janice Cayman a réduit l’écart pour la sélection autrichienne (78e) avant que Celina Degen (84e) n’égalise en fin de match. Dans les arrêts de jeu, Sarah Puntigam a donné la victoire aux Autrichiennes (90e+5).