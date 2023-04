Le sort en est jeté pour Seraing, après une saison ratée à bien des niveaux: «Il faut voir les choses en face, nous méritons de descendre...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec ses cinq défenseurs en ligne et quatre médians, Seraing a mis un Bruges décidément malade en difficulté. Raison pour laquelle le repos était atteint sur un score vierge. Bien sûr, plusieurs tirs brugeois furent cadrés et Dietsch a réalisé deux arrêts déterminants sur des essais de Jutglà et Vanaken, ainsi que deux sorties déterminées. Bien sûr, un penalty aurait pu être sifflé pour une faute de Tshibuabua sur Jutglà, mais ce qui ressortait surtout, c’était l’incapacité de Bruges à enflammer les échanges et à mettre sous pression une équipe visiteuse bien organisée.

Encore fallait-il tenir sur la durée. Ce que l’on pressentait est arrivé après 55 minutes. Ferran Juglà, le plus saignant des Brugeois, débloquait le marquoir en prenant de vitesse Tshibuabua. Seraing, à défaut de faire mieux, est venu chercher ce qu’il cherchait : une défaite honorable quoique chanceuse (tirs de Skov Olsen et Onyedika sur le piquet avant le deuxième but signé Nusa). Fondamentalement, ceci ne change rien à une campagne ratée à bien des niveaux.