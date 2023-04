Fortes pluies, éclairs et chute d’arbres: un drame évité de peu lors du Masters d’Augusta (vidéos)

Passé entre les gouttes, Brooks Koepka en a profité pour prendre les commandes de ce 87e Masters, avec un score de 67 soit cinq coups sous le par. Très propre, avec un eagle et trois birdies, sans bogey, le quadruple vainqueur de Majeurs (US Open 2017 et 2018, Championnat PGA 2018 et 2019) totalise -12.