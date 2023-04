«C’est primitif»: le patron de l’UEFA tacle Lionel Messi après les chambrages d’Emiliano Martinez

Ces images avaient fait le tour de la planète et des réseaux sociaux après la Coupe du monde au Qatar. Emilinao Martinez avait chambré Kylian Mbappé suite à la victoire de l’Argentine lors de la finale en décembre dernier face à l’équipe de France.

de videos

Mais ces chambrages n’ont pas forcément plus au président de l’UEFA Aleksander Ceferin. Ce dernier a même taclé Lionel Messi. Le patron de l’instance sportive a d’abord pointé du doigt les gestes d’Emiliano Martinez dans le livre nommé Messianique : « On ne fait pas ça quand on a gagné la Coupe du monde ! Montrez un peu de grandeur, montrez que vous n’êtes pas un primitif. Vous pouvez être un gardien de but parfait, mais si vous n’êtes pas une bonne personne… »