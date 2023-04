NBA: Brooklyn dispose d’Orlando et décroche son billet pour les playoffs (vidéos)

Une victoire suffisait aux Nets pour composter leur ticket, ou à la rigueur une défaite du Heat. Or les deux se sont produits, sans surprise.

Brooklyn qualifié pour les playoffs, les barrages et les potentielles confrontations du 1er tour sont connus à l’Est, après les matches de vendredi en NBA, Dallas ayant été éliminé à l’Ouest, où le suspense demeure du 5e au 9e rang.

Le Heat n’échappera donc pas aux barrages. Assuré de finir 7e, il recevra Atlanta qui a cimenté sa 8e place, malgré sa défaite à Philadelphie (131-136 après prolongation). Le vainqueur défiera Boston (N.2) au 1er tour.

En attendant, face à des Sixers qui avaient mis au repos leurs titulaires, la star d’Atlanta Trae Young s’est demenée en vain (27 pts, 20 passes), frôlant un triple-double contrasté (9 ballons perdus).

L’autre affiche des barrages opposera Toronto (9e) à Chicago (10e). Et le vainqueur ira jouer sa qualification pour les play-offs, chez le perdant de Miami-Atlanta, avec l’objectif d’ensuite défier Milwaukee (N.1).

Les Raptors n’ont pas fait le poids à Boston (121-102), qui était privé de Jaylen Brown victime d’une coupure à un doigt de la main droite, celle avec laquelle il shoote, après un accident domestique.

La dernière affiche du 1er tour, connue depuis plusieurs jours déjà, opposera Cleveland (N.4) à New York (N.5).

Il n’était pas vraiment utile de regarder le match, de toute façon perdu (112-115) face aux Bulls, pour comprendre que les Dallas Mavericks, finaliste de la conférence Ouest la saison passée, avaient fait, avant même le coup d’envoi, une croix sur les barrages, puisque hormis Luka Doncic, qui a joué quelques minutes du premier quart-temps, les cadres (Kyrie Irving, Christian Wood, Tim Hardaway Jr…) en ont été exemptés.

Son revers a ainsi profité à Oklahoma City, assuré de finir 10e et qui attend de connaître son adversaire en barrage, qui sera peut-être Minnesota (9e).

Les Lakers, avec LeBron James a minima (16 pts), ont profité de l’absence de Kevin Durant et de Devin Booker chez les Suns pour s’imposer (121-107). La Nouvelle-Orléans a également vaincu (113-105) une équipe de New York amoindrie, sans Jalen Brunson et Julius Randle.

Les Warriors étaient eux au complet, portés par Klay Thompson (29 pts) et Stephen Curry (25 pts) pour l’emporter à Sacramento (97-119).