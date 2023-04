Adeline Toniutti («Star Academy») dévoile son nouveau titre, «Vivre»!

« It’s out », c’est comme ça qu’Adeline Toniutti a annoncé la sortie d’un nouveau single sur ses comptes de réseaux sociaux, ce vendredi 7 avril. Déjà disponible sur les plateformes de streaming, « Vivre » n’a encore aucun visuel pour l’accompagner. Décidément plus rock que son premier single, « Hey Man », le nouveau titre semble encore aborder les épreuves difficiles traversées par la chanteuse. En janvier dernier, elle s’était confiée dans « Sept à Huit », et avait notamment évoqué les violences conjugales qu’elle avait subies pendant des mois. « Un jour, il est rentré du travail, moi j’étais à la maison, il était fâché, je ne sais pas pourquoi. J’avais mal mis les couverts sur la table. Je me suis pris une tarte comme ça dans le visage. » avait raconté la professeure de chant de la « Star Academy ». Alors qu’elle tentait de partir, son compagnon de l’époque l’avait violemment menacé : « Et là, il m’a dit : ’Si tu pars, je te coupe en morceaux, je creuse un trou dans un bois et je vais t’enterrer là où personne ne te retrouvera, même pas tes parents.’ » Finalement, c’est avec l’aide d’une amie qu’elle parvient à s’en sortir, en contactant l’association SOS Femmes Battues.

Son histoire, Adeline Toniutti la raconte dans son spectacle « Tel est mon destin », en tournée dans plusieurs villes de France. « C’est vrai que monter ce spectacle n’a pas été évident. Qui dit résilience et courage, dit problème et accident de vie. Il a fallu réveiller des choses douloureuses, mais aussi montrer le positif qui se dégage quand on s’en sort. Je ne vais pas tomber dans la tragédie grecque ! Je veux que les gens sortent du spectacle avec l’envie de s’en sortir eux aussi. » avait-elle confié à Télé 7 Jours, au moment de ses premières représentations. Le show qu’elle décrit comme plein « de cœur, ma joie de vivre et de très belles chansons », reprend notamment des morceaux de Barbara, ACDC, ou encore Brel, mais aussi des compositions originales. Les chanceux qui ont pu la découvrir sur scène auront donc reconnu « Vivre » parmi ses titres inédits.