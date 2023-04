6 euros au lieu de 50: la technique de Laura pour économiser de l’argent grâce à Vinted choque et étonne les internautes, «je fais ça depuis que l’essence coûte cher» (vidéo)

Laura , une étudiante espagnole en Erasmus, a une méthode particulière pour que ses parents lui envoient des colis à moindre frais. En effet, envoyer des colis d’un pays à un autre est très coûteux. Laura estime qu’elle aurait payé 50 euros en passant par la poste nationale. Avec sa technique, elle n’a payé que 6 euros.

Elle utilise pour ce faire Vinted. En effet, les frais d’expédition sont beaucoup plus avantageux sur la plateforme. Sa mère lui « vend » donc pour 1 euro un colis remplide nourriture, cadeaux... et le tour est joué. « Etudiants du monde, ne gachez plus votre argent », déclare-t-elle. « Je fais ça depuis que l'essence coûte cher », explique une internaute dans les commentaires de sa vidéos vue à pus de 600.000 reprises.