Euro Hockey League: une 5e place au goût amer pour les Gantoises

Après l’élimination, en quarts de finale face au Campo de Madrid, les Flandriennes devaient terminer leur week-end européen sur une note positive d’autant plus qu’elles nourrissaient certaines ambitions, à Amstelveen. La prestation face aux Espagnoles n’étant clairement pas au niveau des standards habituels des championnes de Belgique en titre. Mais face aux Irlandaises de Pembroke Wanderers, elles ont tué tout suspense dès la 18e secondes en trouvant l’ouverture via Emilie Sinia. Sur la remise en jeu, c’était la capitaine Alix Gerniers qui doublait déjà l’avance de la Gantoise. Le match était plié en seulement 40 secondes et les joueuses de Kevan Demartinis contrôlaient facilement les débats face à une équipe qui effectuait ses grands débuts dans le tournoi lors de ce week-end pascal.

En seconde période, après avoir gaspillé tout de même de nombreuses opportunités, les Gantoises retrouvaient le chemin des filets sur une penalty converti par Ambre Ballenghien (50e). L’attaquante des Red Panthers s’offrait même un doublé dans les dernières secondes de la rencontre en envoyant un sleep puissant en pleine lucarne via le poteau. Entre-temps, à la 59e minute, Rachel O’Brien avait sauvé l’honneur pour les Irlandaises en trompant Pauline De Rijk sur leur unique réelle occasion de la partie.