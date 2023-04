Changement en vue pour Thibaut Courtois et Eden Hazard au Real Madrid ? Carlo Ancelotti intéresse un grand club de Premier League

D’après les informations de ESPN, l’entraîneur italien figurerait sur la short-list de Chelsea en quête d’un successeur à Graham Potter. Dans cette liste, on retrouve sept noms et plusieurs auraient déjà fuité : Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino ou encore Marcelo Gallardo.

Gros changement à venir pour le Real Madrid et ses deux diables rouges ? Carlo Ancelotti est courtisé par la sélection brésilienne pour prendre la succession de Tite mais pour le moment, rien n’est encore fait. Et désormais, un club de Premier League entrerait dans la danse.

Pour le moment, les Blues ont confié le vestiaire à Frank Lampard pour la fin de saison. Toutefois, un retour de Carlo Ancelotti n’est pas si facile. Il possède un contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024 et affirme être heureux en Espagne : « Je suis dans le meilleur club du monde et je me sens très aimé ici », expliquait-il en conférence de presse.