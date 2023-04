«Sex/Life»: Netflix prend une décision sur l’avenir de la série

L’aventure s’arrête là pour « Sex/Life » ! Plusieurs médias américains viennent d’annoncer que Netflix avait décidé de ne pas renouveler la série érotique, faisant de la seconde saison, dévoilée le 2 mars dernier, la saison finale. Les fans ne devraient pas être trop déçus cependant, puisque les derniers épisodes ressemblaient fortement à un épilogue, retraçant le parcours des différents personnages de la série, et mettant en scène les retrouvailles entre Billie (Sarah Shahi) et Brad (Adam Demos). Cette fin avait, par ailleurs été critiquée pour son côté précipité, mais en rétrospective, elle aura permis aux fans d’avoir une conclusion satisfaisante.

L’avenir de « Sex/Life » semblait déjà compromis il y a quelques jours, après les déclarations de Sarah Shahi, qui s’était montrée très critique envers le déroulement de ces nouveaux épisodes. « Je n’ai pas eu le même soutien que pour la première saison de la part des personnes impliquées dans la série. C’est devenu quelque chose de très différent pour moi, et je n’ai pas peur de le dire. » avait-elle confié au micro du podcast « Not Skinny But Not Fat ». « Maintenant que j’ai dit ça, je ne travaillerai plus jamais pour Netflix, mais je ne peux pas mentir. » avait-elle ajouté, indiquant qu’elle avait sans doute déjà eu vent de l’annulation. L’actrice devrait vite s’en remettre, puisqu’elle a déjà décroché le rôle principal de la série « Judgement » dont l’épisode pilote a été commandité par ABC. Si le résultat est concluant, la chaîne pourrait commander une saison complète, et la série pourrait se transformer en un nouveau succès pour la comédienne.