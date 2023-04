La Zwanze Parade revient le 16 avril et soutient les équipes féminines de l’Union Saint-Gilloise

La Zwanze Parade est une initiative portée par la commune de Saint-Gilles, à laquelle s’associent les supporters de l’Union Saint-Gilloise, le club, son école des Jeunes et le folklore Bruxellois. Elle sera accompagnée par la Fanfare de Moulbaix & ses Majorettes musiciennes, sous la bienveillance de la Ville de Bruxelles et de la commune de Forest, et l’encadrement généreux de bénévoles (école des jeunes, supporters, Zwanze Lovers…).

La parade serpentera à travers les quartiers bruxellois, en compagnie des confréries du folklore bruxellois, des Géants et de la Fanfare. Elle partira depuis les Marolles, en passant par la Porte de Hal, puis la place Van Meenen à Saint-Gilles, où se dérouleront les festivités. En fin d’après-midi, le cortège se dirigera vers le stade Marien en vue du match Union – Seraing. Le tout, dans une ambiance sereine, insouciante et familiale.