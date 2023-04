Rencontre avec Patricia Venturelli, bourgmestre de Rebecq: «Mes ambitions restent des ambitions au niveau communal»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

D’abord échevine déléguée aux fonctions de bourgmestre, ensuite bourgmestre faisant fonction et maintenant bourgmestre en titre, Patricia est à la tête de la commune de Rebecq depuis déjà plusieurs années. Elle remplace Dimitri Legasse, qui a dû démissionner pour accéder à sa fonction de parlementaire. Elle prend son rôle très à cœur et se plaît bien au sein de sa commune. Sans langue de bois, elle nous parle de son avenir en politique mais aussi des projets qui attendent Rebecq dans les mois et années à venir.

Vous avez repris le poste de bourgmestre suite à la démission forcée de Dimitri Legasse. Considérez-vous que vous avez pris ce rôle à cœur ?

Je pense que lorsqu’on entre dans cette fonction, il faut le prendre à cœur, sinon on ne le fait pas bien. C’est un investissement important en termes de temps, c’est beaucoup de dossiers à traiter, donc j’essaye de m’investir au mieux. Mais au niveau politique, on doit toujours faire des choix, ce qui n’est pas toujours évident, car on ne peut pas tout faire en même temps. C’est pour cette raison que je travaille toujours en équipe avec le Collège communal, afin de prendre les décisions ensemble et aussi de les porter ensemble.