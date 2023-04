Le Brussels Vintage Market lance sa vente de vêtements vintage au kilo

Bien connu des Bruxellois et des touristes, le Brussels Vintage Market n’est plus à présenter. Depuis plus de 12 ans, cet événement unique à Bruxelles transporte ses visiteurs dans une ambiance singulière tous les premiers dimanches du mois. On y trouve des vêtements, des accessoires, des bijoux, des vinyles, du petit mobilier, des jouets, de la décoration : un doux mélange de belles pièces vintage et de seconde main accessible à tous.

Le Brussels Vintage Market lance un nouvel événement le Golden Grams. Les fans de vintage ne seront pas déçus, une large sélection de vêtements et accessoires vintage de qualité à un prix attractif les attendent. La particularité ? Les vêtements seront vendus au kilo.