Ce samedi de Pâques, l’Union Nautique vous invite à fêter ses 150 ans avec elle à la pointe du parc de la Boverie

Le soleil pointe dans le ciel liégeois en ce début de samedi après-midi de Pâques, l’occasion de sortir faire un tour dans le parc de la Boverie et de pousser une pointe jusqu’au bout de l’île, pour aller à la rencontre d’un des plus anciens clubs nautiques du pays puisqu’il porte le matricule nº7 et qu’il est né il y a 150 ans.

La fête pour le grand public est fixée à ce samedi 8 avril, de 13h30 à 17 heures. L’école d’aviron sera présente pour vous expliquer les rudiments de ce sport, réaliser quelques prestations sur l’eau et prendre éventuellement note de votre candidature pour une séance d’initiation.