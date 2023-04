«J’étais entouré d’assassins»: l’ancienne légende du tennis Boris Becker se confie sur son expérience en prison

En décembre dernier, Boris Becker, vainqueur de six tournois du Grand Chelem, est sorti de prison pour des faits de fraude financière. Invité de la BBC ce samedi, l’ancien joueur de tennis s’est confié et a raconté son expérience en prison. Lors de sa libération, l’homme de 55 ans a expulsé du sol britannique et devra attendre octobre 2024 pour revenir sur le territoire.

Il explique ainsi : « Quiconque dit que la vie en prison n’est pas dure et n’est pas difficile, ment. J’étais entouré d’assassins, de trafiquants de drogue, de violeurs ou de criminels dangereux. Vous vous battez tous les jours pour votre survie. Il faut vite s’entourer de durs à cuire, comme je dirais, parce qu’on a besoin de protection. »