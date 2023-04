Amazon lance Prime Video Channels et propose des chaînes TV payantes! On vous dit comment ça marche… Quel type de contenu ? À quel prix ? Coup d’œil sur la nouvelle offre de Prime Video. Prime Video Channels

Par F.Gh. (D.R.)

Vent de fraîcheur sur le catalogue de Prime Video qui vient de lancer un nouveau service qui propose à ses abonnés d’ajouter plusieurs chaînes payantes à leur offre actuelle. Prime Video Channels permet ainsi à Amazon de déployer une offre plus variée, mais aussi à ses abonnés de composer un bouquet à leur goût, avec des chaînes premium et spécialisées. Vous pourrez donc débloquer, à votre guise, des nouveaux contenus agréablement variés, à des tarifs tout aussi variés. de videos Pour la chaîne MGM, par exemple, vous devrez débourser 3,99 euros par mois, ce qui vous donnera accès à une grande partie des productions du Metro-Goldwyn-Mayer. C’est à ce studio qu’on doit des grands classiques du cinéma, comme « Le silence des agneaux », « Robocop », « Thelma et Louise, » « Platoon », « L’homme au masque de fer », ou encore « Quand Harry rencontre Sally », qui sont déjà disponibles sur la chaine. Côté série, on y retrouve également « Stargate SG-1 », « Stargate Atlantis », et « Stargate Universe », entre autres.

Si vous êtes fans de téléréalité, vous trouverez votre bonheur avec l'offre de Hayu (5,99 euros par mois) qui propose des émissions très populaires outre-Atlantique, comme la franchise « Real Housewives », version Beverly Hills, Atlanta, Salt Lake City, etc. On y retrouve également « Keeping Up With the Kardashians », qui a porté la famille de Kim Kardashian au rang de star ; mais aussi « Botched », qui suit deux chirurgiens esthétiques qui s'occupent de patients victimes d'opérations ratées ; ou encore « Below Deck », qui suit l'équipage d'un yacht de luxe aux Caraïbes, entre les petites romances, les exigences des passagers et d'autres drames quotidiens.