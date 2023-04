Deux pianos parcourent le pays via les gares de la SNCB et ils passeront par les gares de Bruxelles Midi et Bruxelles Centrale

Grâce à la collaboration entre la SNCB et Pianos Maene, deux pianos partent cette année en tournée musicale dans les gares de la SNCB. Ils visiteront 10 gares entre le mois d’avril et le mois d’octobre, pour le plus grand plaisir des voyageurs qui profiteront d’un air musical joué par des artistes en herbe ou confirmés. Jusqu’au 9 mai, l’un des pianos est à la gare de Bruxelles-Midi tandis que la gare de Bruxelles Centrale accueillera un piano du 10 août au 14 septembre.

Les pianos itinérants sont accessibles à tous les voyageurs qui souhaitent y jouer un air de musique. Cette action s’inscrit dans le projet « la vie en gare » qui donne aux gares une fonction de lieu de vie et d’échanges. Les pianos contribuent à une atmosphère plus conviviale dans la gare. Libres d’accès, ces instruments favorisent le lien social et rendent le transit en gare plus agréable. L’initiative permet aux apprentis pianistes ou virtuoses de jouer leur plus belles compositions au service des voyageurs.