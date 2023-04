La Région lance la deuxième édition du Brussels Architecture Prize

Le prix est organisé en collaboration avec plusieurs partenaires tels que Bozar, le Brussels Bouwmeester – Maître architecte bruxellois, la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le CIVA, l’ICA/WB, ainsi que les facultés d’architecture de la KULeuven et de l’ULB La Cambre-Horta.

Le Brussels Architecture Prize est une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale portée par Urban en coproduction avec A+ Architecture in Belgium. Ce prix bisannuel couronne des projets d’architecture remarquables qui contribuent à la qualité spatiale de la Région de Bruxelles-Capitale. Il sera remis pour la deuxième fois en 2023.

Le Brussels Architecture Prize met à l’honneur Bruxelles et ses architectures. Des architectes de talent en font un laboratoire de l’architecture et de l’urbanisme contemporains : des projets innovants activement soutenus par les pouvoirs publics sont aujourd’hui une source d’inspiration au-delà des frontières de la Région.

« La scène architecturale bruxelloise est florissante. En tant que Bruxellois, nous pouvons en être encore plus fiers et nous avons ce qu’il faut pour positionner encore plus notre ville sur la carte internationale en tant que haut lieu de l'architecture. C'est pourquoi nous avons lancé, il y a deux ans, le Brussels Architecture Prize. Il a connu un succès immédiat. Pour cette deuxième édition, nous faisons le lien avec la semaine bruxelloise de l'architecture. Au cours de l’Archiweek, le grand public pourra visiter les projets architecturaux nominés », commente Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme.