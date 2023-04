Une promenade de Pâques entre Espierres et la Ferme de Cavrinnes à Pecq, pour sensibiliser aux besoins en eau potable du Cameroun

La fondation Wanyuri et la commune d’Espierres-Helchin organisent une promenade familiale en ce lundi de Pâques, en soutien et dans le but de sensibiliser aux besoins en eau propre et salubre au Cameroun. « Nous vous invitons à venir profiter de cette promenade relaxante avec nous et votre famille. Biscuits et thé africains seront proposés en ce jour de fête » annoncent les organisateurs.

Trois distances sont possibles : 5 km, 8 km et 12 km. Point de départ à la nouvelle salle de sport centre Michelsberg d’Espierres dès 10h. Lieu d’arrivée pour le lunch : Ferme De Cavrinnes (Chée D’Audenarde 430, à Pecq), entre 12h et 15h. Ambiance camerounaise sur place.