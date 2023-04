«Il est arrivé avec dix flics, il était menotté»: François Damiens prouve encore qu’il est le roi du canular, avec cette anecdote de Laura Felpin! (vidéo)

François l’Embrouille est décidément prêt à tout pour un canular ! C’est grâce à ses sublimes caméras cachées qu’il s’est fait connaître massivement en Belgique, puis chez nos voisins Français. Après nous avoir fait marrer pendant des années, il n’a visiblement pas perdu le goût des blagues bien exécutées. Et s’il ne le fait plus à la télé, il semble avoir redirigé son esprit farceur vers ses proches. C’est en tout cas ce qui ressort de la géniale anecdote racontée par Laura Felpin, sur le plateau de « Quotidien », ce jeudi 6 avril. Invitée par Yann Barthès aux côtés de François Damiens et William Lebghil, pour parler de leur nouveau film, « Les Complices », l’actrice a tenu à raconter une mésaventure survenue sur le tournage, il y a quelques mois. « Une fois, on avait un grand dîner avec tout le monde, les producteurs étaient descendus, il y avait plein de monde en terrasse. Et ils ne venaient pas, ils ne venaient pas. On attendait quand même. On se disait : ‘C’est bizarre qu’il ne vienne pas’ » a-t-elle commencé.

« Il est arrivé avec dix flics, il était menotté. Ils avaient la petite lumière sur son visage, un flingue et tout. Et en fait, c’était une blague » a-t-elle continué, expliquant que tout le monde, autour de la table, était complètement choqué. Elle a également expliqué qu’ils avaient commencé à réfléchir à une solution pour le sortir de garde à vue. « Et ce qu’il a fait, c’est qu’il a attendu devant le restaurant longtemps, jusqu’à ce qu’il y ait quelqu’un qui le reconnaisse. Et quand il y en a un qui l’a reconnu, il a dit : ’Ça ne vous dit pas de faire un coup avec moi ?’ » a-t-elle ajouté, expliquant comment le comédien avait réussi à enrôler autant de policiers dans son canular. « C’est à ce point-là qu’il peut attendre pour faire des coups. » a-t-elle conclu. Leur film, « Les Complices », sortira en salle le 12 avril prochain, mais en attendant, vous pouvez retrouver Laura Felpin et François Damiens, dans un registre tout aussi hilarant, dans la troisième saison de « LOL : Qui rit, sort ! » sur Prime Video.