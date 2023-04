Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kompany et Burnley ont littéralement plané sur l’antichambre du football anglais. C’est bien simple, il s’agit de la promotion la plus précoce de l’ère de la Championship, accélérée par une série en cours de 19 matchs sans défaite.

Débarqué l’été passé à Turf Moor, l’ancien entraîneur d’Anderlecht et capitaine de Manchester City, est parvenu à ramener les « Clarets » parmi l’élite un an après leur dégradation et six années de rang en Premier League. Pour les supporters, ils étaient plus de 3000 vendredi au Riverside Stadium, il ne fait aucun doute que le Belge est l’artisan de cet exploit. « We’ve got super Vincent Kompany », ont-ils chanté à son intention. A l’adresse de la Premier League aussi telle une mise en garde pour les autres équipes.