Laurence Bibot remonte sur scène avec ses playbacks au Wolubilis: «J’allie le plaisir de regarder les gens et de les incarner»

Tout commence sur Instagram durant la période de confinement. Laurence Bibot teste un nouveau format : de courtes capsules vidéo dans lesquelles elle parodie les archétypes féminins en reprenant les archives télévisées de la Sonuma. Ses playbacks sont exposées au Musée de la Photographie de Charleroi avant de former un spectacle atypique : « Je playback ». La mère de la chanteuse Angèle et du rappeur Roméo Elvis remonte sur scène avec une tournée qui s’arrête au Wolubilis les 13 et 14 avril pour faire (re)découvrir ses playbacks.