«Brefs entretiens avec des hommes hideux – 22 types de solitude»: un spectacle cru sur la masculinité toxique au Théâtre National

Après « Rage » d’Emilienne Flagothier, c’est au tour de Yana Ross de dénoncer la masculinité toxique avec force et violence revendiquée au Théâtre National à Bruxelles. « Brefs entretiens avec des hommes hideux – 22 types de solitude » se présente comme un ensemble d’histoires d’après l’œuvre de David Foster Wallace.

La couleur est présentée dès le début, le spectacle commence par une vraie scène de sexe dans une maison californienne. À partir de là se développe les courtes nouvelles tel un aiguillon sensible. Au public de saisir les aspérités, l’épaisseur et la noirceur de la masculinité toxique. Le sexe est là, dans cette oscillation lumineuse. Il est un état de la société actuelle, une jauge du théâtre des testicules, grotesque, avec une question : jusqu’où peuvent aller les hommes hideux dans le processus de déshumanisation dans la sphère intime ?

Symoble de la masculinité toxique, des cow-boys dragéifiés questionnent le conformisme, le matérialisme et la masculinité. C’est bien dans la parole, la pornographie ordinaire et la succession d’ironies dramatiques et stylistiques que la mise en scène de Yana Ross gagne son urgence, son intensité et l’immédiateté du « Female gaze » (regard féminin) sur des questions tragiques. Il faut en assumer la charge subversive et émancipatrice ahurissante, voire scandaleuse.

Attention, le spectacle contient une scène de sexe non simulée et un langage qui peut heurter. Il est uniquement accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. Une annonce au début du spectacle explique au public comment sortir si l’envie lui prend car le spectacle est dur et cru.