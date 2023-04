«The Voice»: Vianney puni durant la dernière session d’auditions à l’aveugle? (vidéo)

Les auditions à l’aveugle touchent bientôt à leur fin ! C’est ce samedi 8 avril que sera diffusée la session ultime de cette 12e saison de « The Voice », et que les coachs pourront sélectionner des talents prometteurs pour la dernière fois. à ce stade de l’aventure, les équipes sont déjà bien étoffées et les places encore disponibles sont très rares. Ainsi, avec 13 talents, il ne reste à Zazie qu’une seule place dans son équipe, alors que Vianney et Bigflo et Oli peuvent encore se laisser tenter par deux talents dans chacun. Quant à Amel Bent, elle a déjà atteint le nombre requis de talents dans son équipe, mais ça ne l’empêchera pas de se retourner à nouveau, si elle est conquise par une performance. « Je pense que mon équipe est complète. C'est à partir de maintenant que je triche ! (…) Je m'en fous ! On dépasse, c'est comme ça. (...) Officieusement, on peut prendre tout le monde ! C'est ‘The Voice’ ! » s’exclamait-elle samedi dernier, expliquant au duo de nouveaux coachs qu’elle ne se laisserait pas limiter par un simple quota. L’année dernière notamment, la chanteuse s’était retournée sur trois talents en plus des quatorze autorisés.

de videos

Lire aussi «Je ne suis pas certain»: Florent Pagny sera-t-il de retour dans «The Voice» sur TF1 en 2024?

Et pourtant, pour cette 12e saison, la production a insisté auprès des coachs, comme l’a indiqué l’interprète de « Ma Philosophie » : « Vous savez que cette année on a archi pas le droit de dépasser. » De son côté, Vianney semble s’en moquer, puisqu’il a revendiqué son droit à déborder un peu. « Je suis désolé, mais le dépassement dans le nombre de talents, c’est un acquis social. Moi, je ne lâcherai pas dessus. Moi, je ne lâcherai pas là-dessus. On n’a plus de place, mais on s’arrange, c’est la vie. » avait-il lancé la semaine dernière. Mais les deux frondeurs devraient avoir une sale surprise ce samedi soir, parce que la production semble avoir mis un nouveau stratagème en place, pour leur empêcher de n’en faire qu’à leur tête. Dans un extrait de l’ultime session d’auditions à l’aveugle, on constate en effet, que le buzzeur de Vianney a été bloqué, l’empêchant de se retourner sur un talent en pleine, prestation. « C’est pas vrai… Les autres années on pouvait tricher » l’entend-on lancer, alors que Flo en rajoute, moqueur : « Ils t’ont désactivé le siège ! » Reste à savoir à quel point le coach s’est laissé dépasser par son quota pour subir cette punition, alors que sa camarade, dont l’équipe était complète en début de soirée, a pu se retourner... Réponse dès 21h10 ce soir, sur TF1 !