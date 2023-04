Le dossier du tram sur le boulevard Industriel à Anderlecht toujours au point mort: «Indigne d’un développement urbain bien pensé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Du côté d’Anderlecht, on souhaite depuis de nombreuses années la création d’une nouvelle ligne de tram reliant le Ring, la zone du canal et son futur quartier Biestebroeck via le boulevard Industriel. Avec l’annonce du plan tram présenté par la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), Anderlecht espérait voir ce tram arriver.