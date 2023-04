«À part le gros cul?»: la réponse hilarante de Raheem Sterling à une question sur Eden Hazard (vidéo)

Même s’il vit actuellement des moments compliqués au Real Madrid, où il est laissé sur une voie de garage (et c’est un euphémisme) par Carlo Ancelotti, Eden Hazard est et restera à tout jamais comme l’un des joueurs ayant marqué l’histoire d’un club : Chelsea. Les supporters des Blues ne manquent jamais de rappeler, à raison, à quel point le Brainois a pu briller lorsqu’il portait leurs couleurs, et les joueurs actuels sont encore régulièrement invités à répondre à des questions à son sujet.

C’est notamment ce qui est arrivé à Raheem Sterling récemment. Invité de l’émission The Club House, diffusée sur Youtube, l’ancien de Manchester City a prouvé qu’il avait énormément d’humour. Lorsque le présentateur lui a demandé s’il voyait des similitudes entre lui et Eden Hazard, l’international anglais n’a pas hésité à répondre : « À part le gros cul ? Alors je ne sais pas… » Une réponse qui n’a pas manqué d’amuser ses interlocuteurs présents sur le plateau et qui, depuis, fait le tour des réseaux sociaux.