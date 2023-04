Hopla!, le festival du cirque s’installe du 18 au 23 avril à Bruxelles

Secteur de création toujours foisonnant et imaginatif, le cirque présente une richesse qui correspond bien à la réalité bruxelloise. Dans son époque, convivial, familial, il fédère, décloisonne les genres, les générations et les clivages sociaux. Il invite au dépassement de soi, à l’émerveillement et au respect de l’autre.

Créé en 2007 à l’initiative de l’échevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles, Hopla ! conserve encore et toujours le même objectif : bâtir des ponts entre le cirque et la ville, les circassiens et citoyens, les arts et leurs publics.

« Hopla ! est une invitation pour tous publics à entrer dans l’univers enchanteur du cirque et à (re)découvrir la pluralité des arts vivants. Et cette année encore, nous avons l’ambition d’être au plus près des habitants en proposant une programmation riche et fédératrice dans les quartiers de notre capitale via des spectacles et des activités de médiation. Cette décentralisation de la culture s’inscrit dans une volonté politique d’inclusivité et d’accessibilité au plus grand nombre. Une nécessité pour faire rayonner le cirque au sein de notre plat pays et au-delà de ses frontières », commente Delphine Houba (PS), échevine de la Culture à la Ville de Bruxelles.