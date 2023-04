D1A: Damien Marcq inscrit un sublime but à la dernière seconde et sauve Charleroi face à Zulte (3-2)

Parti seul au but après une glissade de Stefan Knezevic, Alioune Ndour ouvrait le score pour le Essevee peu avant la demi-heure de jeu (28e, 0-1). Moins d’une minute après le but, Hervé Koffi devait s’employer pour sortir un ballon très dangereux d’Alieu Fadera (29e). Juste avant le repos, Youssouph Badji offrait à Charleroi sa plus franche occasion sur une tête à bout portant mais Louis Bostyn arrêtait le ballon sur sa ligne.

En seconde période, il fallait attendre l’heure de jeu pour voir les Zèbres revenir dans le match. Vakoun Bayo profitait d’un moment d’égarement devant la ligne de but de Zulte pour tendre la jambe et égaliser (67e, 1-1). Le Sporting prenait l’avantage sur un deuxième but signé Isaac Mbenza (74e, 2-1). A dix minutes du terme, Fadera faisait 2-2 (80e) et redonnait espoir à une équipe de Zulte Waregem qui ne lâchait rien. La libération venait finalement des pieds de Damien Marcq dans les ultimes instants de la rencontre avec une frappe enroulée depuis l’extérieur du rectangle (90e+6, 3-2).

