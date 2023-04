Vincent Vanasch, gardien des Red Lions, est notre invité de ce dimanche: «Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour arriver où l’on est»

« Il est toujours intrigué par nos arrêts. Lui, il s’entraîne parfois avec des balles un peu plus petites mais pas aussi petites que nous. On se félicite ou on se souhaite bonne chance pendant les tournois. Un jour, il m’a invité à Madrid pour voir un match de Champions League. Lors d’une autre occasion, avec mon fils, on avait réussi à rencontrer Romelu Lukaku. J’ai adoré ces deux rencontres sans caméra et en toute simplicité. »

« Non. Je n’étais pas repris dans les équipes nationales jeunes. Par contre, j’ai travaillé sans cesse pour m’améliorer. Je regarde aussi comment agissent les gardiens dans d’autres sports. Comment ils sont capables de plonger aussi facilement à droite et à gauche. C’est plus compliqué pour nous parce que nous avons le stick. Nous avons un sport asymétrique et nous nous entraînons à plonger à gauche. Je regarde aussi les gardiens de Handball. Je cherche aussi toujours à comprendre comme l’attaquant va penser pour créer l’ascendant psychologique. On cherche à faire croire à l’adversaire que l’on est invincible. »

« Nous avons fait beaucoup de sacrifices (privés et professionnels) pour arriver où l’on est. Nous avons un projet unique et nous voulions la médaille d’or aux derniers JO. Depuis les jeux de Rio, nous travaillons sans relâche. »

Le hockey devient de plus en plus populaire ?

« Je suis quelqu’un de discret mais accessible. Je suis souriant. Je parle avec tout le monde. Mes arrêts sur les « shoot-outs » ont amplifié ma popularité tout comme le fait que je mords dans ma médaille. Je reste parfois une heure pour signer des autographes. J’ai aussi de l’énergie de mon papa qui est un bon vivant. Je suis un bon mélange de mon papa et de ma maman qui peut être plus introvertie. »

« Je suis aujourd’hui rassuré sur l’état de santé de mon petit garçon. La santé est la priorité pour tout enfant ou tout adulte. Cela m’a donné beaucoup d’énergie et je relativise beaucoup plus. Il faut dire à ses enfants combien on les aime. »

« Il faut vraiment le vouloir et y croire. Ne pas hésiter à en parler avec ses professeurs aussi. À mon niveau, j’ai eu des difficultés avec certains professeurs qui voulaient me décourager de faire les deux en même temps. Le plus cocasse, c’est qu’aujourd’hui, ce sont les mêmes qui me félicitent après nos victoires et nos médailles. »

« Dans notre sport, nous avons besoin de préparer l’après-carrière. La plupart d’entre nous ont heureusement fait des études. Évidemment, avec les JO et les différentes compétitions auxquelles nous avons participé, j’ai mis neuf ans à obtenir mon diplôme de kiné en ayant réalisé une pause complète avant Rio pour préparer les Jeux. À l’université, on m’a souvent demandé de choisir entre le sport et les études. Je n’ai jamais voulu faire ce choix. En Belgique, il faut plus booster le sport à l’école dès le début. Les enfants et les adultes apprennent mieux en pratiquant une activité physique chaque jour. »

«J’aime lire des biographies pour apprendre»

Le dimanche, un moment en famille ?

« Je dois faire la route pour jouer en Allemagne donc je pars très tôt. Je fais deux heures de route. Si je ne joue pas, je m’occupe des enfants et on déjeune en famille. »

Un peu de lecture entre les matchs

« Surtout des biographies de sportifs comme Federer, Wilkinson, Nadal, Jordan… J’essaie toujours de me nourrir des expériences. J’aime les gens inspirants et qui transmettent. »

Une passion en dehors du hockey ?

« La famille. J’ai aussi des amis en dehors du hockey. Mes amis comprennent que c’est une étape de ma vie. Évidemment, je ne fais pas de repas d’amis le samedi et le dimanche quand nous jouons en championnat. Surtout que quand la compétition de club s’arrête, nous participons un grand tournoi international chaque année (Coupe d’Europe, Coupe du Monde, JO. »

Vous avez du temps pour la famille ?

« J’adore passer du temps avec mes deux enfants (4 ans et 1,5 an) et j’ai une super épouse. Je le fais surtout le matin en les conduisant quand je peux à l’école ou à la crèche. C’est fabuleux. Dommage que je ne sois pas père au foyer. C’est un lien incroyable. Parfois, je me sens coupable de faire des enfants pour les mettre à la crèche. Mon sport a évidemment un impact sur la vie de famille. Je ne suis pas là presque tous les soirs de semaine. Nous n’avons que deux fois une semaine par an de congé. Et encore pendant cette période, je fais des joggings pour être certain de ne pas prendre du poids. »

« Nous avons la chance de nous entraîner beaucoup ensemble »

Pourquoi les Belges sont-ils aussi forts ?

« Nous avons évidemment la chance en Belgique qu’avant un grand tournoi nous pouvons nous entraîner du lundi au jeudi ensemble toute la journée. Nous avons réussi à créer une ambiance de club au sein de l’équipe nationale. Les clubs jouent aussi le jeu et ils savent que si l’équipe nationale performe bien, ils vont bénéficier de retombées. Les joueurs s’améliorent. Au quotidien, les clubs et les joueurs font des concessions. Cela peut aussi avoir un impact sur les automatismes des joueurs au sein des clubs. »

Vous osez aussi vous fixer des objectifs clairs ?

« En effet, nous affichons nos objectifs longtemps avant le tournoi. Nous disons que nous allons pour l’or et pour rien d’autres. Ce tremplin-là nous a fait beaucoup de bien. »

Pourquoi être devenu gardien ?

« Au début, j’étais centre-avant et gardien. Cela me permet aujourd’hui de bien jouer avec le stick. Je fais partie d ‘une famille de 5 enfants. J’aimais bien avoir l’équipement du gardien, c’était comme un costume de super-héros. J’ai aussi eu la chance d’avoir des grands frères qui tiraient dans le goal sans ménagement. Je n’ai donc jamais eu peur de la balle. »

Vous devez être vigilant à votre poids ?

« En stage, les joueurs se dépensent plus que nous et ils mangent beaucoup. Nous ne devons pas manger les mêmes quantités évidemment. Les joueurs mangent 5-6 fois par jour, mais ils brûlent tout. Les entraînements des gardiens sont intenses mais différents quand même (réflexes, réactivité…). Nous devons répéter nos gammes énormément. Pendant toute l’année, je travaille très très dur pour être plus relax dans le tournoi. Je travaille aussi des nouvelles techniques d’arrêt ou d’intervention et surtout je suis attentif à ne jamais rien montrer sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ne pas être copié et à garder une longueur d’avance. »

Votre rôle a évolué sur le terrain et dans l’équipe ?

« Je célèbre beaucoup plus qu’avant mes arrêts. Mentalement, cela me donne un boost à l’équipe aussi et cela perturbe l’adversaire. Quand je prends un goal, j’ai aussi beaucoup travaillé le fait de rester très concentré et positif après. Nous avons été suivis et nous avons des questionnaires de personnalité pour continuer à s’améliorer. Je n’hésite pas non plus à parler sur le terrain. Avant, quand je prenais un goal, je ne parlais plus. »

« Je veux développer mon académie »

Qu’allez-vous laisser à la fin de votre carrière ?

« La transmission. je le fais déjà avec The Wall Académy, mon académie de gardien. Elle se trouve à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. J’espère que de cette académie sortira les futurs gardiens de l’équipe nationale et qu’ils gagneront une médaille un jour. Je veux vraiment transmettre mon expérience. Je veux que tous les jeunes gardiens puissent aller plus vite dans leur apprentissage. Nous avons une génération qui a été très investie dans ce sport. Certains vont certainement un jour travailler à la fédération pour encore améliorer notre approche. »

Une date d’arrêt déjà prévue ?

« Il y a en 2026, la Coupe du Monde et les JO en 2024. Je ne sais pas quand je vais arrêter. Il faut garder l’envie, du plaisir et un corps sans blessure. Par exemple, je ne pars pas au ski pour ne pas me blesser. Je fais aussi très attention aux mains dans certains loisirs. Ma carrière est courte… même si j’espère la voir comme un marathon. »

Comment résister à la concurrence ?

« Je ne vois jamais la concurrence comme quelque chose qui va m’affaiblir mais comme quelque chose qui m’améliore. Sans Loic Van Doren, je ne serai pas aussi fort. Il me pousse à rester au top. Il a en plus la chance d’avoir 8 ans de moins que moi. Il aura encore deux JO pour briller. »

Je peux déjà lui donner la date ?

(Il éclate de rire). « Non désolé, je ne sais pas encore. On verra bien, mais je sais qu’il faudra laisser la place aux jeunes un moment. J’ai aussi envie de m’arrêter au bon moment. »

Et après ?

« Je sais qu’il faut de l’expérience pour pratiquer la kiné. J’ai une expérience de haut niveau mais je n’ai pas encore vu 1000 genoux à soigner. Je vais peut-être aussi ajouter une formation en ostéo. Je reste aussi ouvert au partage d’expérience et aux événements et conférences avec du coaching en entreprise. Au début, je n’aimais pas parler devant une grande assemblée, mais j’apprends. Cela m’amuse de plus en plus. Notre expérience inspire les gens. Je suis en train de construire ces différents aspects parce que je ne suis pas un footballeur et que je ne gagne pas des millions par mois.