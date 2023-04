Le Borussia Dortmund, avec Thomas Meunier sur le banc, bat l’Union Berlin et reste deuxième de Bundesliga

Au classement, les Borussen restent deuxièmes avec 56 points, deux de moins que le Bayern Munich et l’Union est troisième (51 points).

Nerveux au coup d’envoi, Dortmund a eu besoin d’une période d’acclimatation avant de se montrer dangereux et obliger l’Union à reculer. Donyell Malen a donné l’avance au BVB, qui est resté la meilleure équipe avec plus de 70% de possession de balle (28e, 1-0). Au retour des vestiaires, Berlin s’est fait plus joueur et sur une transversale de Sheraldo Becker, Kevin Behrens a égalisé (61e, 1-1). Monté au jeu (74e), Youssoufa Moukoko a donné la victoire aux visités (79e, 2-1).