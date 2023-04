Appel aux bénévoles: le Relais pour la Vie de Mons cherche des volontaires pour l’événement

Le Relais pour la Vie, c’est un événement de la Fondation contre le cancer créé afin de récolter des fonds. « Les équipes vendent diverses choses et marchent durant 24 h en soutien aux battants, ces personnes qui ont ou ont eu un cancer », détaille Matteo Capasso, responsable des bénévoles. « Les battants sont d’ailleurs mis à l’honneur tout au long du relais. Il y a une cérémonie d’hommage le samedi soir et plein d’activités et de petits concerts sont organisés. »

Et pour le bon fonctionnement de l’événement, les organisateurs recherchent des volontaires. « Il n’y a pas de profil en particulier ! Juste des gens qui ont quelques heures à donner pour la bonne cause. Il y a plusieurs tâches à faire, mais le montage du site le vendredi en est la plus grosse partie, avec le démontage dimanche et lundi également. Il faut aussi des gens pour le samedi et pour le dimanche durant l’événement pour aider sur tous les fronts », décrit Matteo.