La nouvelle fête foraine de Verviers a été inaugurée… par le bourgmestre sur les autos-scooters (vidéo)

Avec près de 30 attractions, c’est une foire de Verviers agrandie et avec son lot de nouveautés qui a ouvert ce vendredi 7 avril sur l’ancien site Belgacom, en face de la Grand-Poste à Verviers. Un site plus grand que lorsque les foraines étaient place du Martyr, ce qui permet d’accueillir davantage d’attractions et notamment de plus grandes. Comme un roller coaster, le Remix Wave ou les autos-scooters qui font leur retour.