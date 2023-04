Un nouvel espace vert de détente dans le quartier Karreveld à Molenbeek

À l’angle de l’avenue Jean de la Hoese et de l’avenue du Karreveld, la commune de Molenbeek a transformé un triangle de béton en un nouvel espace vert de détente pour les enfants et les seniors. Une aire de jeux pour les enfants a été installée ainsi qu’un banc actif pour les personnes âgées. « Ils remplacent une plaine de béton inutilisée. La zone de détente a été conçue sur la base d’une enquête menée auprès des habitants du quartier. Un bel exemple d’un projet véritablement participatif qui améliore la qualité de vie des habitants de Molenbeek », commente Jef Van Damme (Vooruit), échevin des Travaux Publics sur son site internet. « La forte densité de population et le manque de jardins privés à Molenbeek exigent plus de verdure et de possibilités de détente dans notre espace public, un besoin auquel ce projet, parmi d’autres, répond bien », poursuit Jef Van Damme qui, avec l’aide de la bourgmestre Catherine Moureaux, a organisé en mai 2022 une enquête dans le quartier. « Nous avons reçu une centaine de questionnaires remplis. Il en est ressorti que le besoin principal était celui d’une zone de détente adaptée aux enfants et aux seniors, qui sont d’ailleurs nombreux dans le quartier », ajoute l’échevin molenbeekois.

L’aire de jeux comprend un toboggan, un mur d’escalade, des éléments de parcours et une grande horloge à jouets. Juste à côté de l’aire de jeux se trouvent deux jeux à bascule rotative, l’une pouvant être utilisée par deux et l’autre seule. Le banc actif invite les personnes âgées, et les adultes en général, à y effectuer des exercices sportifs simples et doux comme des étirements.