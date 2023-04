Premier League: Leicester et ses Belges défaits, Dendoncker et Aston Villa battent Nottingham et Mangala

Au classement, les Foxes restent à la 19e et avant-dernière place (25 points) alors que Bournemouth se donne un peu d’air et remonte à la 15e place (30 pts).

Largement dominé, Leicester a logiquement encaissé en fin de première période sur un but de Philip Billing (40e, 0-1). Wout Faes et Timothy Castagne étaient tous les deux titulaires et ont joué l’intégralité de la rencontre. De son côté, Dennis Praet, sur le banc pour commencer, est monté à dix minutes du terme. Youri Tielemans, quant à lui, est toujours blessé.