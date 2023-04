«Love is Blind», saison 4: où suivre les candidats sur les réseaux sociaux?

Lancée le 24 mars dernier, la saison 4 de « Love Is Blind » continue de se dérouler sur Netflix, qui en diffuse les épisodes petit à petit, faisant exception à son modèle habituel, propice au « binge watching ». Ce vendredi 7 avril, une nouvelle flopée d’épisodes a été dévoilée, dans lesquels les fans de l’émission téléréalité de dating pourront retrouver les couples formés dans les pods. Après s’être fréquentés sans se voir, et être tombés amoureux en quelques semaines à peine, cinq couples ont été retenus pour continuer l’aventure qui s’est poursuivie par des fiançailles. Après s’être enfin vus pour la première fois, le vrai défi a commencé, avec un voyage de couple au Mexique qui a valu quelques turbulences à plusieurs binômes.

Irina et Zack ont notamment décidé d’arrêter les frais, lorsqu’il est devenu évident que le manque d’attirance de la jeune femme pour son fiancé ne passerait pas. Ce dernier n’a cependant pas dit son dernier mot et espère toujours trouver l’amour à travers cette expérience unique, d’autant qu’il avait eu du mal à faire son choix, lors de l’étape précédente. Dans les nouveaux épisodes, nos couples entament sérieusement les préparatifs de mariage et continuent de rencontrer leurs proches et leurs familles respectives. Une prise de contact qui pourrait s’avérer compliquée pour plusieurs d’entre eux. Il faudra encore patienter avant de découvrir les épisodes finaux, dans lesquels les participants se retrouveront devant l’autel et devront prendre la décision ultime : se marier et prolonger l’aventure, ou abandonner l’expérience et prendre le risque de briser un cœur… En attendant de découvrir tout ça, on vous propose de retrouver les couples de cette saison de « Love Is Blind » sur les réseaux sociaux !