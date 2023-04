Une trentaine d’enfants emmenés illégalement en Russie sont rentrés en Ukraine

Ces enfants avaient été emmenés en Russie depuis les régions de Kharkiv (nord-est de l’Ukraine) et de Kherson (sud), a détaillé l’association dont la mission principale est de combattre ce qu’elle qualifie de « déportations » d’enfants ukrainiens.

« Aujourd’hui, nous accueillons chez eux 31 enfants de plus qui avaient été illégalement emmenés par des Russes depuis des territoires occupés », a écrit Mykola Kuleba, un responsable de l’ONG.

Selon l’ONG, les enfants portant valises et sacs ont traversé la frontière à pied vendredi, avec des proches, puis sont montés dans un bus pour poursuivre leur voyage.

Mykola Kuleba a salué les « mères héroïques » venues chercher leurs enfants et déclaré qu’il s’agissait de la « plus difficile » des missions qu’a eu à mener l’ONG jusqu’alors.

Une femme âgée qui devait ramener deux petits-enfants est décédée à cette occasion de « stress », a-t-il déploré, précisant sur Facebook que les femmes ukrainiennes avaient été soumises par les services de sécurité russes (FSB) à un « interrogatoire de 13 heures ».

Les autorités de Kiev estiment que plus de 16.000 enfants ukrainiens ont été « enlevés » et emmenés en Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, et beaucoup auraient été placés dans des foyers d’accueil.

Moscou nie ces allégations, affirmant avoir « sauvé » des enfants ukrainiens en les éloignant des combats et avoir mis en place des procédures pour les réunir avec leurs familles.

Le 17 mars dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt historique contre le président russe Vladimir Poutine, « présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale » de mineurs ukrainiens « des zones occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie ».