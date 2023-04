D1A: Gand et l’Union ne parviennent pas à se départager, les Buffalos éjectent Bruges du Top 4 (1-1)

Le duel au sommet de la 32e journée de championnat au programme samedi entre La Gantoise et l’Union Saint-Gilloise s’est terminé par un partage 1-1. Amani Lazare (1re) a mis les Bruxellois au commandement et Hugo Cuypers a égalisé sur penalty (80e). Les Unionistes restent deuxièmes avec 69 points, à deux longueurs de Genk, qui se déplace au Standard dimanche (18h30). Les Buffalos restent quatrièmes (54 points).

Chez les Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a reconduit le onze aligné à Seraing. A l’Union, Christian Burgess a fait son retour de suspension et a relégué Ross Sykes sur le banc aux côtés de Yorbe Vertessen, Karel Geraerts ayant opté pour le duo Victor Boniface-Simon Adingra en attaque. Une minute à peine s’était écoulée quand Boniface a servi en retrait Lazare, qui a envoyé du gauche le ballon dans le toit du but après s’être débarrassé de Joseph Okumu d’un crochet du droit (1re, 0-1). Sous l’impulsion de Boniface, Adingra et Lazare, les Saint-Gillois ont imposé leur loi sans punir des Buffalos frustrés et peu dangereux sur leurs contres.