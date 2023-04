Georgia est furieuse en découvrant le mot laissé devant chez elle par l’un de ses voisins: «Je travaille à plein-temps, je ne peux pas faire de miracle» (photo)

La raison de sa colère ? Elle a un jour reçu un mot de son voisin, l’accusant d’avoir ruiné la route en transformant son jardin en « Steptoe’s Yard ». Le voisin fait en fait référence à une sitcom de la BBC dans laquelle un père et son fils qui ont du mal à joindre les deux bouts ont une cour remplie de meubles, de pneus et de ferraille. Il accuse donc Georgia d’avoir trop de désordre dans son jardin.

« Si vous parlez de la remorque à l’avant, j’ai dû déplacer mes chevaux pendant la nuit parce qu’ils étaient sur un terrain qui les aurait littéralement empoisonnés s’ils étaient restés plus longtemps. Ils seraient peut-être morts », se justifie Georgia. « Je travaille à plein-temps et j’ai un bébé, je ne peux pas faire de miracle », ajoute-t-elle.

« Pensez peut-être que les gens ont des choses à faire avant de laisser des messages passifs agressifs et anonymes. Oh et s’il y a un problème, DÉMÉNAGEZ. Ou ressaisissez-vous et parlez-moi en face-à-face », écrit encore Georgia, furieuse.