Plus de 1.500 personnes ont assisté à la «Fête du Printemps» à Hannut: «Un retour en grande pompe!»

La sauce continue de prendre pour la « Fête du Printemps » du Collège Sainte-Croix et Notre-Dame, malgré un arrêt forcé de quelques années, pandémie oblige. Le traditionnel événement, fort de son succès, a rassemblé plus de 1.500 participants « qui se sont montrés très enthousiastes à l’idée d’enfourcher leur cuistax et à refaire la fête », se réjouit François Gillet, l’un des 100 professeurs organisateurs.

Quelque 1.500 personnes lors de la soirée du Collège. - D.R.