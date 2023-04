Le nouveau calendrier scolaire perturbe les jobs d’étudiant: s’inscrire tôt augmente les chances d’en dénicher un

Cette frilosité se confirme aussi du côté de Randstad. Mais on précise malgré tout que les frilosités des années précédentes dues au Covid n’avaient finalement pas forcément débouché sur de mauvais étés pour les étudiants jobistes. Pas de quoi généraliser toutefois. « Chez Adecco, nous observons une hausse de 5 % de la demande, alors que l’intérim est en baisse », confie Sonia Frey, responsable de la communication. « Il faut dire aussi que nous avons mené des campagnes pour les étudiants. »

« Les contrats d’étudiants suivent la tendance du marché qui, pour le moment, est 10 % plus faible qu’en 2022 », explique Marc Vandeleene, responsable de la communication chez ManPower. « Les entreprises voient leurs coûts augmenter avec l’indexation des salaires, l’énergie, l’inflation en général. La tendance est donc plutôt à la prudence. »

Ne sachant pas sur quel pied danser, si un conseil devait être donné, ce serait de ne pas traîner à se manifester. Premier arrivé… premier servi ! « On peut aussi augmenter ses chances en se montrant curieux », souligne Sébastien Cosentino, Senior Manager chez Randstad. « Ce n’est pas parce qu’on a toujours travaillé dans une société de services qu’on ne peut pas changer. Il y a de grands pourvoyeurs qui le resteront. »

Là où les étudiants jobistes sont généralement les plus nombreux, c’est dans la logistique, l’industrie, l’horeca, le tourisme et bien sûr le retail qui se montre toutefois lui aussi prudent cette année.

Du côté de Randstad, on peut par contre déjà affirmer que la modification du calendrier scolaire a eu un effet positif au carnaval. « La première semaine du congé de détente, il y a eu un pic de l’activité relative aux jobs d’étudiants à l’échelle du pays avec une hausse de 55 à 60 %. La seconde semaine, ce pic était toujours observé du côté francophone », précise Sébastien Cosentino.

Outre le calendrier scolaire modifié, la hausse du nombre d’heures (on passe de 475 à 600 heures par étudiant, NDLR) pouvant être prestées avec une réduction des cotisations sociale a peut-être aussi joué un rôle. Qui dit de nouvelles périodes de congé dit, en effet, de nouvelles possibilités de travailler. « Les demandes de jobs de la part des étudiants sont en hausse et le nombre d’heures prestées également depuis le début de l’année », souligne Sonia Frey. « Cela peut être dû à cette augmentation, mais aussi à la hausse du coût de la vie ou à une volonté plus grande d’indépendance… »