Damien Marcq savoure le succès des Zèbres contre Zulte: «Sur cette deuxième partie de saison, les étoiles du foot sont un peu avec moi»

En expédiant sa superbe frappe dans la lucarne de Bostyn à la… 90e+6 minute, Damien Marcq a permis au Sporting de Charleroi d’empocher trois précieuses unités dans la course aux playoffs, mais il a sans doute aussi sonné le glas des derniers espoirs de maintien de ses anciennes couleurs. « Une fois le coup de sifflet final, je me suis rendu compte que c’était Zulte, que je les avais presque condamnés. Ce n’est pas fini pour eux, mais il y a eu cinq ou dix minutes durant lesquelles j’étais un peu dans le flou émotionnellement. J’ai encore des potes qui jouent en face et des gens que je connais dans le staff. Ça a été un peu dur, mais c’est le foot qui veut ça. Ce samedi, j’étais dans le bon camp et j’espère qu’on continuera comme ça. En tout cas, ça a été une joie intérieure immense, mais aussi une joie collective », expliquait l’intéressé après être revenu sur son but.

« J’ai vu Vormer sortir un peu vite et après le crochet, j’ai vu l’espace et me suis dit : il faut tirer. Pied droit, pied gauche, peu importe, on s’en fout. Si ça va dedans, tant mieux, si ça va dehors, on aura essayé. Mais sur cette deuxième partie de saison, les étoiles du foot sont un peu avec moi et j’en profite. Cependant, il faut féliciter tout le groupe car avant ce but, il y a quand même eu une bonne deuxième mi-temps avec des efforts et l’envie de revenir au score. Ce qu’on avait fait en première mi-temps, ce n’était pas digne d’une équipe qui veut prétendre aux playoffs. »