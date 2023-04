Deux fois plus de licenciements collectifs annoncés par rapport à 2022

Le nombre de travailleurs concernés par ces annonces est, lui, passé de 760 à 2.601. En moyenne, au cours des dix dernières années, 84 annonces de licenciements concernant 6.698 personnes ont été faites par an.

Sur le total de travailleurs concernés par une procédure de licenciement au premier trimestre 2023, 61 % étaient actifs au nord du pays, contre 23 % en Wallonie et 16 % à Bruxelles. Les secteurs les plus touchés en ce début d’année étaient le textile et la pétrochimie, avec chacun plus de 600 travailleurs sur le carreau.