Bébé entre la vie et la mort, à Courcelles: le père, incarcéré, avait déjà été condamné pour violences sur un bébé à Couillet

Le jeune homme avait finalement avoué, en audience : « Je ne dormais plus, j’étais stressé. Il m’est arrivé de jeter le petit au sol. Et même de lui écraser la tête au sol avec mon talon… C’est parce qu’il pleurait tout le temps et que je ne le supportais pas. »

À l’époque, le jeune couple a déjà un enfant. Brandon, lui, est arrivé « par accident ». Fanny a voulu le garder, Michaël ne l’a jamais désiré… Ses parents cessent rapidement d’acheter du lait maternisé : c’était trop cher ! Brandon est nourri au lait de vache, ses biberons sont froids. À deux mois et demi, il tient son biberon tout seul, personne ne le prend dans ses bras pour le nourrir, le câliner. Sa place, c’est attaché dans le maxi-cosy. Alors Brandon pleure. Et son père se fâche, le frappe, le jette au sol. Côtes cassées, fracture du crâne : Brandon pleure. Alors son père se fâche, le frappe…

«

Je ne voulais pas que Michaël ait des ennuis »

Le cercle vicieux s’est finalement achevé le 17 avril avec l’arrêt cardiaque et -enfin- la réaction de la mère qui appelle l’ambulance. « On n’était pas en ordre de mutuelle, on ne pouvait pas aller à l’hôpital. Et puis, je ne voulais pas que Michaël ait des ennuis » évoquera la trop jeune mère de famille. Mère à 16 ans du premier, à 17 ans du deuxième. Les enfants, eux, ont été placés, y compris le troisième, né après le triste épisode vécu par le petit Brandon.